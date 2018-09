Artis krijgt nieuwe leeuw uit Denemarken

Artis heeft een nieuwe leeuw. Het mannetje is anderhalf jaar oud en afkomstig uit een dierentuin in Kopenhagen.

Voorlopig is hij nog niet te zien voor het publiek, omdat hij langzaam moet gaan wennen aan de twee leeuwinnen die al in de Amsterdamse dierentuin wonen.

Het dier is nog vrij jong, maar dat past bij de natuur, zegt verzorger Peter Bleesing. "Anderhalf jaar is de leeftijd waarop mannetjes in de natuur ook uit de groep moeten. Dan moet ie zichzelf zien te redden, op zoek naar een nieuwe harem. De dierentuin in Kopenhagen wilde daarom heel graag dat hij hier naartoe kwam."

Buitenverblijf

Zaterdagavond arriveerde de leeuw in Artis. Hij is voorlopig ondergebracht in een buitenverblijf waar de leeuwinnen niet kunnen komen. "De introductie gaan we heel rustig doen. Daar gaat wat tijd overheen", zegt Bleesing.

Vanwege zijn leeftijd zal hij de leidende rol nog niet meteen kunnen opeisen. "Het is nog een puber. Het gaat helpen als hij zijn mannelijke kenmerken gaat ontwikkelen. Die heeft hij in het wild ook nodig, dan moet hij zich bewijzen."

De leeuwinnen zijn zes weken met z'n twee├źn geweest, na de dood van hun leider Caesar. "In de natuur gaat dat veel sneller", zegt Bleesing. "Als een mannetje in het wild wordt gedood, staat de volgende kaper al op de kust. Of een ouder mannetje wordt verdreven door jonge mannen. Zo gaat dat in de natuur, die is ingericht om de genetische poel zo breed mogelijk te maken. De doorloop is heel snel."

Karakter

Over het karakter van de nieuwe leeuw is nog niet veel te zeggen. "Daar is hij nog te jong voor", zegt Bleesing. "Maar het is een heel mooi exemplaar."

Ook een naam heeft de nieuwe leeuw nog niet. "Die had-ie ook niet in Kopenhagen. Ze weten daar dat een mannetje met anderhalf jaar weg moet. Daarom laten ze het geven van een naam over aan de dierentuin waar de leeuw naartoe gaat."

Dat het een Afrikaanse naam moet worden staat wel vast, omdat het gaat om een Afrikaanse leeuw. "Maar het moet ook een korte naam zijn", zegt Bleesing, "dat is praktisch voor de verzorger."

De nieuwe leeuw zal ergens de komende weken te zien zijn voor het publiek.

Caesar

De nieuwe leeuw vervangt Caesar, die 19 jaar in de Amsterdamse dierentuin woonde. Daar verwekte hij 21 nakomelingen, onder wie de twee leeuwinnen die straks de harem van de nieuwe leeuw gaan vormen. Caesar had gezondheidsproblemen en kreeg daarom in augustus een spuitje.