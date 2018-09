Nederlander met verdachte sleutelhanger opgepakt bij Buckingham Palace

Een Nederlander die een bezoek wilde brengen aan Buckingham Palace in Londen, is opgepakt. De 38-jarige man werd gistermiddag bij de ingang van het paleis aangehouden omdat zijn sleutelhanger leek op een taser, meldt de Britse politie.

De Nederlander werd meegenomen naar het bureau om zich nader te verklaren. Toen bleek dat de man geen kwaad in de zin had, werd hij diezelfde avond weer vrijgelaten. Het taser-achtige apparaat was onderdeel van zijn sleutelbos, en vormde geen echt gevaar.

De man wordt niet vervolgd, omdat er volgens de politie geen kwade opzet in het spel was.

Strikte wapenwetgeving

Volgens de politie moeten toeristen goed weten wat er volgens de strenge Britse wapenwetgeving wel of niet verboden is. "Dit geldt ook voor kleine messen en taser-achtige apparaten, die als strafbaar beschouwd kunnen worden binnen de strikte Britse wapenwetgeving", aldus de politie.