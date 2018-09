'Europese Centrale Bank vindt ING niet brexit-proof'

ING moet mogelijk de handel in obligaties en valuta en tientallen handelaren weer terughalen uit Londen. De Europese Centrale Bank (ECB) zou twijfels hebben over de brexit-bestendigheid van de bank. Dat meldt het Financieele Dagblad op basis van bronnen.

De ECB eist dat de bank financiële diensten met voldoende personeel, kapitaal en risicomanagement aanbiedt vanuit een van de EU-lidstaten, mocht het Verenigd Koninkrijk uit de EU stappen. Als de Britten breken met Europa is ING de toegang kwijt tot financiële markten.

"We zijn continu in gesprek met de ECB over de brexit en de gevolgen voor de bank maar doen daar geen mededelingen over", zegt een ING-woordvoerder.

In 2016 verplaatste ING juist de handel van Amsterdam en Brussel naar Londen om daarmee jaarlijks 200 miljoen euro te besparen. Zo'n 50 handelaren moesten verhuizen. In Londen had ING bovendien al een groot kantoor omdat Londen het financiële centrum is als het gaat om deze markten. Er werken circa 750 mensen bij ING in Londen.

Herzien

De stap was destijds opmerkelijk omdat de Britten net voor het vertrek uit de EU hadden gestemd en er heel veel onduidelijkheid was over de gevolgen. De bank wilde echter niet langer wachten.

"Duidelijkheid krijgen over de brexit kon nog jaren duren, maar we hebben ook altijd gezegd dat we de deur open lieten staan voor aanpassingen", aldus de woordvoerder. Zo zei een jaar geleden topman Ralph Hamers dat de bank "mogelijk de activiteiten moet herzien als de gevolgen van de brexit duidelijker worden".

Mocht ING de handel moeten verplaatsen kan dat zowel terug naar Amsterdam zijn, maar ook Frankfurt is een optie.