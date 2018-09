Wekdienst 24/9: acties ambulancestaf en hoe ziet Serious Request eruit?

Wat heb je gemist?

Televisieprogramma Zembla heeft de militair opgespoord die in 1982 in El Salvador opdracht gaf om vier Nederlandse IKON-journalisten te vermoorden. De nu 79-jarige kolonel Mario Reyes Mena woont in Amerika en kan nog steeds vervolgd worden. De IKON-ploeg maakte een reportage over de burgeroorlog in El Salvador toen ze door het regeringsleger werden doodgeschoten. Een VN Waarheidscommissie concludeerde al in 1993 dat Reyes Mena verantwoordelijk was voor de moord op de Nederlanders. Reyes Mena woonde toen al jaren in Amerika.