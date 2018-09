Dodental ebola-uitbraak Congo op 100

De uitbraak van ebola in het oosten van de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels aan honderd mensen het leven gekost. Het ministerie van Volksgezondheid in het Afrikaanse land heeft dat bekendgemaakt.

Het virus werd begin vorige maand opnieuw vastgesteld in Congo, kort nadat de vorige uitbraak voorbij was. De ziekte heerst vooral in het grensgebied met Uganda en Rwanda. Ruim 11.000 inwoners zijn de afgelopen tijd ingeënt.

De autoriteiten doen er alles aan om te voorkomen dat de ziekte zich verspreidt naar andere regio's. Probleem hierbij is dat het gaat om een heel onrustig gebied, waar veel mensen op de vlucht slaan voor etnisch geweld.

Gisteren nog kwamen in de regio zeker veertien mensen om het leven toen rebellen de stad Beni aanvielen. Vanwege die aanval hebben de gezondheidsdiensten de ebola-bestrijding tijdelijk stilgelegd.