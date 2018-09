Extreem-rechtse activisten tuigen Griekse parlementariër af

In Griekenland is een Kamerlid in elkaar geslagen door waarschijnlijk tientallen extreem-rechtse activisten. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer, de 40-jarige Petros Konstantineas van de linkse regeringspartij Syriza, werd aangevallen nadat hij met zijn zoon een voetbalwedstrijd in de stad Kalamata had bezocht. Een partijgenoot zegt tegen Griekse media dat het ging om zo'n dertig extreem-rechtse daders.

Griekse politieke partijen hebben met afschuw op de aanval gereageerd. Premier Tsipras, ook van Syriza, zegt dat de "fascisten" die Konstantineas hebben aangevallen, zullen worden berecht. De politie heeft inmiddels vijf verdachten opgepakt.

Scheidsrechter

De verwondingen van het slachtoffer zijn niet ernstig. Waarschijnlijk kan hij snel uit het ziekenhuis worden ontslagen.

Konstantineas is een tamelijk bekend parlementslid, mede vanwege zijn vorige carrière als professioneel voetbalscheidsrechter. Sinds 2015 zit hij in het parlement.