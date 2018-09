Vakbonden in Argentinië roepen op tot nationale staking

In Argentinië hebben de vakbonden opgeroepen tot een nationale staking morgen. Ze protesteren daarmee tegen de economische maatregelen van de conservatieve president Mauricio Macri.

Het werk wordt voor 36 uur neergelegd, heeft de unie van vakbonden bekendgemaakt. De transportbond en vakorganisatie van spoormedewerkers zeggen dat ze gehoor geven aan de oproep. Daardoor komt het vervoer waarschijnlijk in grote delen van Argentinië lam te liggen.

Het protest richt zich vooral tegen de bezuinigingen die de regering heeft afgesproken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Argentinië heeft te maken met een sterke devaluatie van de nationale munt, de peso.

Krediet

Het IMF ondersteunt Argentinië met een krediet van maximaal 44 miljard euro om de financiële crisis te bestrijden. In ruil voor het geld moet de regering het begrotingstekort snel terugdringen.

Door de crisis is de werkloosheid in het Zuid-Amerikaanse land gestegen tot 9,6%, het hoogste percentage in 12 jaar.

Trauma

De lening van het IMF herinnert de Argentijnen aan 2001, toen de economie in elkaar klapte. Het IMF greep hard in en er werd zwaar bezuinigd. De maatregelen veroorzaakten een nationaal trauma.

Vooral de middenklasse werd geraakt. Meer dan de helft van Argentijnen belandde onder de armoedegrens. Lenen bij het IMF is sindsdien een politiek zeer gevoelig onderwerp.