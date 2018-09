Het dodental van de veerbootramp op het Victoriameer in Tanzania is opgelopen tot 224. Bestuurders van de veerbootmaatschappij zijn aangehouden.

De veerboot MS Nyerere zonk donderdag bij een eiland in het Victoriameer, kort nadat het slagzij had gemaakt. De oorzaak is nog niet bekend, maar vermoedelijk waren er te veel mensen aan boord.

Premier Majaliwa zei dat een speciale commissie van deskundigen onderzoek gaat doen en dat de verantwoordelijken vervolgd zullen worden.