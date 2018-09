Waarom zijn cokesmokkelaars zo dol op bananen?

Fruitimporteurs trekken samen op met de politie om de beveiliging op het hoogste niveau te krijgen met camera's en toegangscontroles. Maar de bedrijven zouden liever zien dat bananencontainers bij aankomst in de haven beter gecontroleerd worden, met meer mankracht en meer scanners. "In de haven hebben ze het op dit moment gewoon niet dichtzitten. Het is mogelijk om het 100 procent dicht te krijgen, maar daarvoor zijn er meer investeringen nodig", zegt de woordvoerder van De Groot van dommele.

Ook Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, denkt dat de douane met meer middelen meer drugs zou kunnen onderscheppen. "Ik heb wel eens gevraagd: hoeveel vangen jullie nou echt? En het antwoord was: nog geen 10 procent. Het gaat ook om miljoenen containers per jaar. Maar je zou met meer mensen en slimmere controles wel meer kunnen vinden."

Machineonderdelen en huishoudapparatuur

Dat er steeds meer cocaïne ons land binnenkomt heeft verschillende oorzaken, zegt Struijs. Allereerst is er het aanbod: de productie van cocaïne (en ook opium) heeft de laatste jaren een recordniveau bereikt. Dat is mede te wijten aan het vredesakkoord met de rebellenbeweging FARC in Colombia. Daardoor hebben drugsbendes meer ruimte gekregen.

"Het is ongekend hoeveel er wordt geproduceerd in Colombia en de landen eromheen", zegt Struijs. "Colombia probeert dat te bestrijden maar met het wegvallen van de FARC is de drugshandel onoverzichtelijker geworden."

Daarbij zijn de drugsbendes heel creatief in het verschepen van hun waar. Dat gebeurt zeker niet alleen in bananencontainers. "Bananen en ander fruit staan wel in de top drie, maar het is niet de belangrijkste smokkelmethode. Ze verbergen het in van alles, van machineonderdelen tot huishoudapparatuur."

De drugs wordt ook steeds vaker in kleine hoeveelheden verscheept, zegt Struijs. "Het wordt steeds fijnmaziger. Je ziet kleinere partijen opduiken tussen de bananen en de vis, maar ook bij pakketdiensten."