India komt met nieuwe zorgverzekering voor de armste families

Deze week lanceert de Indiase overheid een ambitieus ziekenfonds: Ayushman Bharat Yojana. Hiermee worden de 100 miljoen armste families van het land, zo'n 500 miljoen mensen, verzekerd voor zorgkosten tot 6000 euro per familie per jaar. Vijf vragen over Modicare, genoemd naar de Indiase premier.

Waren zij tot nu toe niet verzekerd?

De meeste mensen niet. Zorg is in principe gratis in klinieken en ziekenhuizen van de overheid, maar die hebben vaak lange wachttijden en beperkte middelen. Daardoor zijn mensen in de praktijk vaak alsnog aangewezen op privéklinieken en -ziekenhuizen.

Sinds 2009 was er wel een nationale staatsverzekering voor de allerarmsten, maar het dekkingsbedrag was maar 350 euro per gezin per jaar. Ook was registratie niet automatisch en gratis, zoals bij het nieuwe Ayushman Bharat Yojana, waardoor maar 36,3 miljoen huishoudens er tot nu toe gebruik van maakten.

Al met al is het aandeel van de zorgkosten dat in India uit eigen zak moet worden betaald gemiddeld ruim 60 procent. Bijna nergens ter wereld is dat zo hoog. Daardoor vervallen jaarlijks naar schatting 50 miljoen mensen tot armoede als een familielid ziek wordt.

Vorige maand werd de 24-jarige Mausami de eerste begunstigde van het nieuwe ziekenfonds, dat in de noordelijke deelstaat Haryana alvast werd getest. Toen haar baby werd geboren, kon ze het ziekenhuis verlaten zonder een cent te betalen: