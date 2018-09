'Geen promotie ex-chef Duitse inlichtingendienst Maassen'

De voormalige chef van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BfV Hans-Georg Maassen wordt toch geen staatssecretaris op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook krijgt hij geen salarisverhoging, melden Duits media. De coalitie van CDU, CSU en SPD is het daar vanavond over eens geworden.

Maassen werd begin deze week uit functie gezet. De aanleiding was een interview met Bild, waarin hij de echtheid betwijfelde van video's waarin extreem-rechts geweld was te zien in de stad Chemnitz. Later kwam hij daarvan terug, maar het kwaad was al geschied. Met name voor coalitiepartner SPD was Maassens positie onhoudbaar geworden, maar de CSU-minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer wilde hem niet kwijt.

Salarisverhoging

Om de coalitie te redden, werd Maassen weggepromoveerd tot staatssecretaris op Seehofers ministerie. Hij zou dan ook stijgen in salarisschaal en 14.000 euro per maand gaan verdienen, zo'n 2500 euro meer dan in zijn oude functie als BfV-chef.

Dat schoot de achterban van de SPD en ook veel andere Duitsers in het verkeerde keelgat. SPD-fractievoorzitter Andrea Nahles stapte daarop naar bondskanselier Merkel en vroeg haar een andere oplossing te zoeken.

Volgens persbureau DPA krijgt Maassen nu een andere functie waarbij hij zich richt op de binnenlandse veiligheid en contacten onderhoudt met bevriende buitenlandse veiligheidsdiensten.