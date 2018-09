Noorwegen pakt Rus op wegens spionage

De Noorse politie heeft een Rus opgepakt op verdenking van het op illegale wijze verzamelen van inlichtingen. De man werd vrijdagavond op het vliegveld in Oslo aangehouden en vanochtend voorgeleid.

De Rus zit de komende twee weken vast. De Noorse politie is bang dat hij bewijsmateriaal vernietigt als hij eerder vrijkomt.

De man woonde deze week een bijeenkomst in het Noorse parlement bij over digitalisering. Een Noors persbureau meldt dat de politie een incident in het parlement onderzoekt dat te maken zou hebben met die bijeenkomst.

In de Noorse pers wordt gespeculeerd dat de arrestatie goed nieuws kan zijn voor de Noor Frode Berg. Deze gepensioneerde medewerker van de Noorse inlichtingendienst wordt in Rusland vastgehouden op verdenking van spionage. Berg ontkent dat.