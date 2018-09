Oudste wapenhandel Nederland houdt ermee op

De Arnhemse wapenhandel Hes van Zweeden sluit na ruim 182 jaar zijn deuren. Het bedrijf overleefde een brand in 1866, het bombardement op Arnhem in 1944 en de recente herinrichting van het centrum van Arnhem. Maar binnenkort is het voorbij omdat de huidige eigenaar Jan Hendriks (65) geen opvolger kon vinden. "Ook dinosaurussen sterven", zegt hij tegen Omroep Gelderland.

Wapenhandel Hes van Zweeden, naar eigen zeggen de oudste nog bestaande wapenhandel in Nederland, is een begrip in jagersland. Het bedrijf verkoopt (klassieke) vuurwapens, grote messen en luchtbuksen maar ook sportwapens en jachtbenodigdheden.

De sluiting zal hard aankomen bij de klanten, maar Hendriks ziet geen andere oplossing. "De afgelopen jaren was ik op zoek naar iemand die de zaak wilde overnemen. Maar mijn bedrijfsleider, die overigens uitstekend zijn werk deed, besloot uiteindelijk dat hij een andere kant op wilde."

Dip in de omzet

De sluiting heeft niets te maken met gebrek aan klandizie, zegt Hendriks. Al leidde de recente herinrichting van het plein bij zijn winkel wel tot een dip in de omzet. Vooral omdat automobilisten nu verder weg moeten parkeren.

"Voor het eerst draaiden we verlies. Maar dat was te overzien. Je moet door die zure appel heen. Nu ligt er een prachtig plein. We zijn wel minder goed bereikbaar met de auto. Onze klanten kopen vaak duizend patronen in een doos, en die weegt nogal wat."

Hendriks zou kunnen kiezen voor verkopen via een website, maar dat ziet hij niet zitten. "Dan moet je echt groot worden. En ik ben inmiddels 65 jaar oud, ik heb niet meer de puf om iets nieuws op te zetten."