Europa deze Week: het toverwoord bleef uit

Het Chequers-plan werd dan ook door de verenigde vergadering van de 28 EU-regeringleiders afgewezen als onvoldoende en niet uitvoerbaar. Dat was een grote stap, want May had al gezegd dat dit haar eindvoorstel was. Take it or leave it.

Omdat het wat betreft de EU-leiders leave it werd, lijkt een brexit zonder afspraken, een no-deal brexit, weer dichterbij te komen. Een scenario dat iedereen vreest, omdat het op allerlei terreinen grote onrust zal veroorzaken.

Desondanks zetten beide partijen, de EU en de Britten, ook tijdens de top in Salzburg de hakken in het zand. Beide zeggen ze op dreigende toon dat de plannen en de voorzorgsmaatregelen klaarliggen voor als er geen deal is op de 29 maart 2019, de dag waarop brexit een feit is.

Normen en waarden

Ook blijven EU en Verenigd Koninkrijk elkaar verwijten dat ze niet bereid zijn om te bewegen. Op zich een terecht verwijt: May kan door de rebellie binnen haar Conservatieve partij geen kant uit en EU-onderhandelaar Barnier wil voor geen prijs de normen en waarden van de EU te grabbel gooien.

Op een topontmoeting, hoe informeel dan ook, kunnen dus wel degelijk grote stappen gezet worden. In ieder geval is nu duidelijk dat de impasse in de onderhandelingen nog groter is geworden en een voor alle partijen aanvaardbare uitkomst nog lang niet in zicht is.