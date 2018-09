Iran executeert negen mannen om verkrachting

In Iran zijn negen mannen geëxecuteerd die voor verkrachting waren veroordeeld. De vonnissen werden gisteren voltrokken in de Adel Abad-gevangenis in de stad Shiraz in Zuid-Iran.

Volgens Iraanse staatsmedia drongen de mannen in de zuidelijke provincie Fars het huis binnen van een vrouw, die ze vervolgens verkrachtten. Ook zouden de mannen twee andere vrouwen hebben verkracht, maar in tegenstelling tot de eerste vrouw dienden zij geen aanklacht in.

Het is niet duidelijk wanneer de incidenten plaatsvonden of wanneer de mannen werden gearresteerd. De vrouw trok haar aanklacht in, maar eerder deze maand bekrachtigde het hooggerechtshof het vonnis.