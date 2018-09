Reuzenbeeld moet toeristen naar Bali trekken

Indonesië heeft er een nieuwe toeristische trekpleister bij: een 121 meter hoog beeld van de hindoeïstische god Vishnoe die de mythische vogel Garoeda berijdt. President Widodo presenteerde het beeld, in de buurt van de plaats Kuta op Bali.

Er is 25 jaar gewerkt aan het beeld, dat 15 miljoen euro kostte. Het is het grootste beeld van Indonesië en moet wereldwijd alleen Boeddhabeelden in Myanmar (130 meter) en China (153 meter) laten voorgaan. Het beeld is 30 meter hoger dan het Vrijheidsbeeld.

Garuda Wisnu Kencana mag dan enkele meters korter zijn dan die andere reuzen, het is wel aanmerkelijk breder: de spanwijdte van de vogel is ruim 60 meter.

Trots

President Widodo uitte zijn trots bij de inwijdingsceremonie. "Het is niet alleen een cultuurschat en een trekpleister, maar ook een mijlpaal in de geschiedenis van ons land, dat wij zo'n meesterwerk kunnen produceren."

Indonesië hoopt dat het beeld meer toeristen naar Bali trekt. In oktober wordt de jaarlijkse bijeenkomst van het IMF en de Wereldbank in de schaduw ervan gehouden.