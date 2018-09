Mobilofoonstoring legt ov lam in Amsterdam

Een storing in het communicatiesysteem van het GVB in Amsterdam leidt tot grote problemen in het openbaar vervoer in de stad. Veel metro's, bussen en trams kunnen door de mobilofoonstoring niet rijden, meldt de lokale omroep AT5.

Volgens een woordvoerder van het GVB liggen alle metrolijnen plat. Alleen de Noord/Zuidlijn rijdt nog. Ook de buslijnen 22, 34, 35 en 38 kunnen niet rijden vanwege de storing, net als tram 5 en 26. Op die laatste lijn, van en naar IJburg, zet de vervoerder pendelbussen in.

Volgens het GVB ligt de oorzaak van de communicatiestoring bij KPN. Hoelang het duurt om de storing te verhelpen is nog niet bekend, meldt NH Nieuws.