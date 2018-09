Republikein woest op broers en zussen die tegenstander helpen

Gosar, de oudste van tien kinderen, neemt het hun niet in dank af. "Deze misnoegde Hillary-aanhangers zijn bloedverwanten, maar net als linkse radicalen elders verkiezen ze politieke ideologie boven familie. Lenin, Mao en Kim Jong-un zouden trots zijn."

In zijn verklaring tegen CNN gaat Gosar nog verder: "Je hebt je familie niet voor het uitkiezen. We hebben allemaal maffe tantes en andere familieleden, mijn familie is niet anders. Ik hoop dat ze vrede in hun hart vinden en deze haat laten varen."

Gosar wijst er ook nog even op dat geen van zijn kritische familieleden in zijn staat Arizona wonen, en dus niks over de Congreszetel daar te zeggen hebben. Bovendien vindt hij het jammer dat zijn tegenstander "op slinkse wijze" zijn familie erbij haalt "in plaats van het over standpunten te hebben".

Tot slot voegt hij nog toe: "Aan de zes boze Democraten Gosars: tot ziens bij het huis van mam en pap!"