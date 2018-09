Wekdienst 23/9: Labour-congres in Liverpool en PSV speelt tegen Ajax

Morgan werd in juni 2010 zwaar ondervoed in de Waddenzee aangetroffen. Het lukte experts van het Dolfinarium in Harderwijk om haar te redden, maar toen brak er een fel debat uit over de toekomst van het dier. Er ontstond een Orka Coalitie die vrijlating van Morgan eiste, maar een groep wetenschappers concludeerde dat dat niet mogelijk was.