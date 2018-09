China neemt tegenmaatregelen om Amerikaanse legersancties

China heeft een militair overleg met de Verenigde Staten afgelast. Aanleiding zijn de sancties die de VS deze week oplegde aan het Chinese leger.

Vrijdag werd bekend dat de VS een Chinees legeragentschap en de directeur straft omdat het agentschap Russische straaljagers en raketten heeft gekocht. De aankoop zou een inbreuk zijn op de sancties die de VS Rusland heeft opgelegd vanwege inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Amerikaanse bezittingen en tegoeden van het Chinese agentschap en de directeur zijn bevroren.

Soevereine landen

China zegt in een reactie dat de Verenigde Staten zich niet moeten bemoeien met "een normale samenwerking tussen soevereine landen". Gesprekken die volgende week in Peking zouden plaatsvinden tussen Chinese en Amerikaanse legerfunctionarissen gaan nu niet door.

Verder heeft China de Amerikaanse ambassadeur in Peking ontboden. Ook is de Chinese marinechef teruggeroepen van een bezoek aan de Verenigde Staten.

Handelsoorlog

Tussen China en de VS botert het al langer niet, ook niet op economisch gebied. Al maanden slaan de landen elkaar om de oren met importheffingen, wat inmiddels heeft geleid tot een handelsoorlog.