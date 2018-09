Comcast klopt Murdochs Fox in overnamestrijd voor Sky

Het Amerikaanse bedrijf Comcast heeft de strijd met 21st Century Fox van mediamagnaat Rupert Murdoch om Sky gewonnen. Comcasts bod van 19,19 euro per aandeel was hoger dan de 17,40 euro die Fox bood, maakte de Britse toezichthouder op overnames bekend.

De uitkomst van de veiling is een forse nederlaag voor Murdoch. De 87-jarige Australiƫr heeft al bijna 40 procent van de aandelen van Sky en hij probeert al bijna twee jaar om het Britse mediabedrijf helemaal over te nemen. Sky heeft 23 miljoen betalende abonnees en mede dankzij de uitzendrechten van de Premier League is het een van de belangrijkste mediabedrijven in Europa.

Hoog bod

Comcast is al eigenaar van onder meer NBC en de filmstudio's van Universal Pictures. Het bedrijf mengde zich in februari in de overnamestrijd. Het winnende bod is in totaal ruim 30 miljard euro waard en zit 9 procent boven de beurswaarde van Sky van gisteren.

Brian Roberts, de ceo van Comcast, spreekt van een fantastische dag voor het bedrijf. "Hierdoor kunnen we snel ons klantenbestand uitbreiden en internationaal groeien."

Instemming en Disney

Aandeelhouders van Sky moeten nog instemmen met het bod. Als ze dat doen krijgt Comcast ruim 60 procent van de aandelen in handen en daarmee hebben ze de leiding over het Britse bedrijf.

Ook het Amerikaanse mediabedrijf Walt Disney wordt getroffen door de nederlaag van Fox. In juni nam Disney grote delen van Murdochs bedrijf over, waaronder zijn aandelen in Sky. Als de volledige overname van Sky was doorgegaan, zouden ook die aandelen naar Disney gaan.