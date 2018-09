Toeristen blijven weg in Nicaragua, 'dit is een ramp voor ons land'

De regering is een publiciteitscampagne begonnen om te proberen buitenlanders terug te lokken naar Nicaragua. Gelikte video's met beelden van tropische stranden, vulkanen en koloniale stadjes moeten de twijfelende toerist overhalen. De boodschap is duidelijk: de rust is weergekeerd en alles is weer normaal.

Daar kan Lucy Valenti van de brancheorganisatie zich enorm over opwinden. "Wat ons betreft is dit geen goed idee. Het is nog steeds onrustig, dan haal je toch geen toeristen naar Nicaragua? Stel je voor dat er iets gebeurt, dan duurt het allemaal nog veel langer. Al doet het pijn om te zeggen, ik raad iedereen af om nu naar ons land te komen. Dit is geen goed moment."

Lugubere sfeer in de stad

Daar is Diana Steinmetz het mee eens. "Het lijkt rustig en normaal, maar dat is het niet. Er hangt een heel lugubere sfeer in de stad. Om 18.00 uur wordt het donker hier en dan is er gewoon niemand meer op straat. Iedereen leeft met angst en dat voel je."

Ook de Nederlandse raadt mensen af om nu naar Nicaragua te gaan. "Je kunt niet meer lekker naar een terrasje, het is zonde van je vakantie om dan nu hier je geld uit te geven terwijl je nauwelijks je hotelkamer uit kan. Iedereen moet naar Nicaragua komen, maar nu niet, even wachten nog."

Of het toerisme op korte termijn weer aantrekt, is de vraag. Voorlopig ziet het er niet goed uit. Gemaskerde politiemannen en paramilitairen arresteren nog steeds tegenstanders van Daniel Ortega. De angst regeert. "Nederlanders zijn nu al aan het nadenken over hun vakantiebestemming voor volgend jaar. Die boeken al in januari, dus volgend jaar gaan die niet naar Nicaragua", verzucht Steinmetz.

Ze is strijdlustig en is voorlopig niet van plan terug te keren naar Nederland. "Ik denk dat ik hier thuis hoor. Mijn hart ligt in Nicaragua en ik ben nog niet zo ver dat ik zeg: ik neem afscheid."