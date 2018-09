Herdenkingsdienst ongeluk Oss op 8 oktober

De burgemeester vindt het belangrijk dat alle gebedshuizen hun deuren openden. "Geloof begeleidt je op je weg door het leven heen. Kerken zijn plekken waar je op belangrijke momenten in het leven naartoe gaat."

Moskeeën

De moskeeën wilden graag gelegenheid geven aan mensen om te herdenking. "Het zijn onschuldige kinderen. Het is zo dichtbij. Wij vinden dat we de gebedsruimtes wagenwijd open moeten zetten", zegt Kenan Koert namens de moslimgemeenschap van Oss. "Het is belangrijk dat mensen samen zijn en niet uit elkaar groeien."

Bij de plek van het ongeluk heeft de gemeente vandaag extra tenten geplaatst, zodat mensen daar op een veilige manier kunnen herdenken.

Bloemen en knuffels

Burgemeester Buijs-Glaudemans zegt onder de indruk te zijn van alle bloemen, knuffels en brieven die de afgelopen dagen zijn neergelegd voor de omgekomen kinderen.

Gisteren heeft ze het getroffen kinderdagverblijf bezocht. "De leidsters hebben het heel moeilijk. Bij toeval was het deze leidster, maar het had een ander kunnen zijn. Het is heel zwaar."