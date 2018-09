Week in beeld: verdriet in Oss, Prinsjesdag en Jaap in New York

Deze week werd voor een groot deel overschaduwd door een tragisch ongeluk in Oss. Vier kinderen kwamen daar donderdagochtend om het leven toen de elektrische bakfiets werd aangereden door een trein. Een begeleidster en een ander kind raakten ernstig gewond. Inmiddels is er in de buurt van de plek van het fatale ongeluk een bloemenzee ontstaan voor de slachtoffers en hun nabestaanden.

Het was ook de week van Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen. Het grote onderwerp waar de laatste dagen over is gesproken in de Tweede Kamer is de afschaffing van de dividendbelasting. De voltallige oppositie wil dat het plan van tafel gaat, maar premier Rutte trok zich niets aan van de kritiek. Volgens hem is het een risico om de dividendbelasting in stand te houden.

En Glennis Grace stond in de finale van America's Got Talent. Ze zong het nummer Run van Snow Patrol, maar kreeg uiteindelijk niet genoeg stemmen van het publiek om de talentenjacht te winnen. Vrijdag werd Grace ontvangen op Schiphol. Ondertussen werkt ze aan plannen voor een Amerikaanse tour.

Dat en meer in de week in beeld.