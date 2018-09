OM: brand Papendrecht waarschijnlijk gezinsmoord

Het Openbaar Ministerie gaat er voorlopig van uit dat het gezin dat vanochtend werd gevonden na een brand in Papendrecht door een van de ouders om het leven is gebracht. Op de lichamen van de ouders en de kinderen van 4 en 6 zijn sporen van geweld aangetroffen, werd op een persconferentie bekendgemaakt.

Officier van justitie René de Beukelaar gaat ervan uit dat de vier niet door de brand zelf om het leven zijn gekomen. Volgens hem zijn er twee hoofdscenario's: dat iemand van buiten het gezin dit heeft gedaan of dat een van de gezinsleden verantwoordelijk is. Het laatste scenario noemde hij het meest aannemelijke.

Bekend bij politie

De politie zei dat het gezin bekend was bij de politie, onder meer vanwege huiselijke ruzies en parkeeroverlast. Naar aanleiding van deze zaken is het gezin "de hulpverlening ingegaan".

De brand brak eind van de ochtend uit in een woning aan de Cremerstraat. Volgens de politie ging het om een korte maar hevige brand. De ouders van 32 en hun kinderen werden in de woonkamer van het huis gevonden. De politie meldde al snel dat er sterke aanwijzingen zijn dat het gaat om een gezinsmoord.

Verschrikkelijke dag

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Papendrecht spreekt van een verschrikkelijke dag. "Papendrecht is aangeslagen en de buurt is in shock." Volgens de burgemeester is er door omwonenden geprobeerd om slachtoffers te reanimeren.

Burgemeester Moerkerke, de officier van justitie en een politiewoordvoerder over het drama: