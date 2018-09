Akkoord Vaticaan en China over bisschopsbenoemingen

Het Vaticaan en China zijn het eens geworden over de benoemingen van rooms-katholieke bisschoppen in het communistische land. De kerk krijgt een beslissende stem in de aanstellingen. Dat werd bekend gemaakt door paus Franciscus, die op bezoek is in Litouwen. Details lekten vorig weekend al uit.

De Rooms-Katholieke Kerk werd in 1949 verboden door de Communistische Partij. Sinds de jaren 50 is er sprake van een door Peking erkende kerk, met door China benoemde bisschoppen, en een ondergrondse kerk met door Rome gesteunde kerkelijk leiders. Het Vaticaan en Peking hebben vandaag een voorlopig akkoord getekend dat naar verwachting leidt tot normalisering van de betrekkingen.

Chinese bisschoppen erkend

Afgesproken is dat toekomstige bisschoppen straks door de lokale katholieke gemeenschap worden voorgedragen bij het Vaticaan. Dit gebeurt dan in overleg met de Chinese autoriteiten. De paus beslist uiteindelijk over de benoeming.

Onderdeel van de overeenkomst is ook dat het Vaticaan de legitimiteit erkent van zeven bisschoppen die in het verleden door Peking zijn benoemd. Bronnen binnen het Vaticaan zeggen tegen persbureau Reuters dat de twee door Rome benoemde bisschoppen hun plaats zullen opgeven.

Taiwan

Er zijn nu ongeveer 12 miljoen rooms-katholieken op het Chinese vasteland. In Taiwan zijn ongeveer 350.000 katholieken, dat is ongeveer 1,5 procent van de bevolking. Kerkleiders daar zijn kritisch over het akkoord.

Wat de overeenkomst tussen China en het Vaticaan betekent voor Taiwan is vooralsnog onbekend. Taiwan heeft formele relaties met slechts zeventien staten waaronder het Vaticaan. China eist van staten waarmee het land diplomatieke betrekkingen onderhoudt, dat die geen formele relatie met Taiwan hebben.

Het Vaticaan zegt dat de overeenkomst 'pastoraal' is en niet politiek.