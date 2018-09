Dineren op grote hoogte in Groningen

Vanavond is de laatste avond dat gedineerd kan worden op zeventig meter hoogte op de Martinitoren in Groningen. Drie avonden lang kunnen twaalf gasten per keer op deze bijzondere locatie genieten van een driegangendiner.

Het diner is een initiatief van Marketing Groningen. Met het diner wordt geld opgehaald voor de crowdfundingsactie voor restyling van de Martinitoren. De actie heeft als doel een filmzaal op 45 meter hoogte in d'Olle Grieze te realiseren.

Met een grote rugtas op komen runners de gerechten naar boven brengen. "Ze doen er zo'n drie minuten over om van beneden naar boven te lopen. Beneden staat een vrachtwagen waarin het eten wordt bereid. Boven mogen we namelijk geen vuur gebruiken", vertelt eigenaar Gijs Raat van cateringbedrijf De Smaak van het Noorden tegen RTV Noord.

Onweer

Gisteravond was het even spannend of het diner wel kon doorgaan. De wind suisde agressief door de omgebouwde dinerzaal, er was regen en ook nog even onweer. "Dit maakt het wel erg spannend. Tot windkracht zes mogen we hier dineren en het is nu nog windkracht vijf."

Niels Doorduin en Suzanne Wit waren te gast en waren blij verrast bij het zien van het eten. "Op deze hoogte via zo'n smal trappetje dit eten geserveerd krijgen, dat is uniek", meent Doorduin. "Dit is echt heel gaaf", vindt Wit. "Iets wat je nooit meer meemaakt."