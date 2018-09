Almeerder klemgereden met elf keer te veel op

Op de A200 bij Halfweg in Noord-Holland is gisteravond een man opgepakt die meer dan elf keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Volgens de politie vertoonde hij levensgevaarlijk rijgedrag.

De Almeerder had veel moeite om zijn auto goed op de weg te houden. Diverse automobilisten belden 112 omdat hij meerdere keren bijna tegen andere auto's botste. Bij een kleine file door werkzaamheden reden zij hem klem in afwachting van de politie.

De drankrijder van 52 werd daarna meegenomen naar het bureau. Daar blies hij 985 ug/l, waar voor hem de alcohollimiet 88 ug/l is. Het bleek bovendien dat hij geen rijbewijs had.

De man heeft meerdere bekeuringen gekregen.