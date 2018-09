Oude handgranaat gevonden bij herdenking Market Garden

Net als ieder jaar hebben zich weer duizenden mensen verzameld om de herdenking van Operatie Market Garden bij te wonen. Ter gelegenheid daarvan springen honderden parachutisten uit historische vliegtuigen zoals Hercules en Dakota. Vanochtend was de eerste 'drop' op de Ginkelse Heide, vanmiddag volgen na de herdenking bij het Airborne Monument nog een paar luchtlandingen.

Operatie Market Garden was het grootste geallieerde offensief op Nederlands grondgebied in de Tweede Wereldoorlog. In september 1944 wilden de Amerikanen, Britten en Canadezen de Duitse bezetter verrassen door een aantal bruggen in te nemen en het gebied rond Arnhem te bevrijden. De actie mislukte doordat de Duitsers meer tegenstand boden dan verwacht.