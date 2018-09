Handgranaat bij Amsterdams bedrijfspand met kinderopvang

Onbekenden hebben vanochtend een explosief achtergelaten voor een bedrijfspand in Amsterdam-Zuid. De omgeving is afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is onderweg. De politie doet onderzoek naar sporen in de omgeving.

Volgens AT5 gaat het om een handgranaat die tussen twee pilaren bij de ingang van het pand aan het IJsbaanpad is gelegd. In het pand zit een sportmedisch centrum. Pal daarnaast is een kinderdagverblijf gevestigd.

De afgelopen weken worden vaker handgranaten achtergelaten in Amsterdam. Eind augustus ging er nog een af bij flat Beukenhorst in Diemen. Eerder werd een handgranaat gevonden in de Jan Evertsenstraat en lag er op dezelfde dag een explosief bij een schoonmaakbedrijf op de Johan Huizingalaan.

Deze zomer lagen er ook handgranaten bij twee horecagelegenheden in Amsterdam-West, somt NH Nieuws op.