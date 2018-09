Mohammed Benzakour redt de Berberse spreekwoorden

Zeven jaar lang trok schrijver Mohammed Benzakour op zijn ezeltje door het Marokkaanse Rifgebied. Het doel van de expeditie: alle spreekwoorden en volkswijsheden in kaart brengen.

In Nederlandse bibliotheken vond hij boeken met gezegdes van over de hele wereld, maar spreekwoorden uit zijn moedertaal Tarifit ontbraken. "De eerste generatie Marokkanen in Nederland gaat straks dood. Zij nemen prachtige spreekwoorden mee hun graf in."

Dus besloot de schrijver de spreekwoorden zelf te verzamelen en tot een boek te verwerken.