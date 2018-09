Doden bij aanslag op militaire parade Iran

Bij een aanslag op een militaire parade in Iran zijn doden en gewonden gevallen. Er zouden zeker acht doden en twintig gewonden zijn gevallen.

De aanslag vond plaats in de zuidwestelijke stad Ahvaz. Aanvallers op een motorfiets namen de deelnemers onder vuur. De doden zouden allemaal leden van de Revolutionaire Garde zijn. Onder de gewonden zouden ook een vrouw en een kind zijn.

De aanslag is nog niet opgeÃĢist. Plaatselijke media spreken van 'takifiri-schutters', een omschrijving die in het verleden werd gebruikt voor leden van IS.

Als die soennitische terreurorganisatie inderdaad achter de aanval zit, is het de tweede grote aanslag in het sjiitische land. In juni vorig jaar voerde IS in Teheran een dubbele aanval uit op het parlement en het graf van ayatollah Khomeini. Daarbij kwamen achttien mensen om het leven.