'Amerikaanse onderminister besprak afzetting Trump'

Rosenstein zou daarbij volgens de krant ook het 25ste amendement van de Amerikaanse grondwet hebben aangehaald. Dat maakt het mogelijk de president uit zijn functie te zetten als het kabinet en de vicepresident akkoord zijn. Rosenstein zou gezegd hebben dat minister van Justitie Sessions en de chef-staf van het Witte Huis, John Kelly, er wel voor te porren waren.

Grapje

Rosenstein zegt dat er niets klopt van het artikel. "Het artikel is inaccuraat en feitelijk onjuist", zegt hij in een reactie. "Ik ga verder niet in op een verhaal dat gebaseerd is op anonieme bronnen met hun eigen agenda, maar laat me duidelijk zijn: op basis van mijn eigen ervaring met de president zie ik geen aanleiding om het 25ste amendement in te zetten."

Het ministerie van Justitie vult aan dat Rosenstein wel eens over opnames heeft gesproken, maar dat dat een sarcastisch grapje was. In een gesprek met de interim-FBI-directeur zou hij hebben verzucht "Moet ik dan een afluistermicrofoon gaan dragen?" Volgens het ministerie was er niemand in de kamer die die opmerking serieus nam.