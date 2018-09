Wekdienst 22/9: herdenking Market Garden, kerken en moskeeën open voor Ossenaren

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag wordt operatie Market Garden herdacht met de traditionele dropping van parachutisten op de Ginkelse Heide. Met de operatie werd Zuid-Nederland in 1944 bevrijd. De luchtmacht zou gisteren oefenen, maar het onstuimige weer gooide roet in het eten.

Zeven kerken en moskeeën in Oss openen vanmiddag de deuren. Tussen 15.30 en 17.00 uur is iedereen welkom die de vier slachtoffertjes van het spoorwegongeval wil herdenken.

Het is vandaag Demolition Day: de sloopbedrijven willen mensen laten zien hoe leuk het is om in de sector te werken. Door heel Nederland zijn slooplocatie open voor publiek.

En vier wedstrijden in de Eredivisie vandaag. Fortuna Sittard neemt het thuis op tegen Willem II, VVV ontvangt NAC, Excelsior speelt tegen Heerenveen en Vitesse en ADO Den Haag trappen om 20.45 uur af.

Wat heb je gemist?

Een inzamelingsactie voor de nabestaanden van de slachtoffers van het ongeluk in Oss heeft in nog geen dag bijna 90.000 euro opgebracht. Het doel van initiatiefnemer Nick Nietveld was 60.000 euro.

Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de vier omgekomen kinderen of aanpassingen in het huis van de twee overlevenden, schrijft Nietveld op de website Doneeractie.nl. Het geld wordt gestort op een rekening die wordt beheerd door de gemeente Oss.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Een vrouw uit Velserbroek zal haar afspraak om een griepprik te halen niet snel vergeten. Ze heeft 384 brieven gekregen met een uitnodiging.