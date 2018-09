Het nieuwe verticale tv-kijken op Instagram lijkt nog niet aan te slaan

Het leek er de afgelopen tijd op alsof alles wat Instagram deed, veranderde in goud. Het platform is lang niet zo groot als Facebook en YouTube, maar wordt wel gezien als het platform met de meeste potentie - en als hipste van de drie. Als het bedrijf dan met een nieuwe functie komt om met YouTube te concurreren, dan let je wel op.

IGTV (wat staat voor Instagram TV) werd drie maanden geleden gelanceerd. Het was de grootste verandering sinds de komst van Stories, in augustus 2016. Dat was toen al snel een succes, maar tot nu toe lijkt IGTV dat niet te evenaren.

De NOS sprak met deskundigen en gebruikers over wat zij tot nu toe van de nieuwe functie vinden. Ook hielden we een peiling op het account van NOS Stories, dat bijna 330.000 volgers heeft. Ruim 10.000 gebruikers reageerden in nog geen twee uur op de vraag of zij IGTV gebruiken: 96 procent liet weten dat niet te doen. Het gaat om een niet-representatieve peiling, tegelijkertijd geeft het wel een tendens weer.

Dit zeggen volgers van NOS Stories over IGTV: