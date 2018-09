Vrouw die kandidaat Hooggerechtshof VS beschuldigt krijgt extra bedenktijd

De vrouw die president Trumps kandidaat voor het Hooggerechtshof, Brett Kavanaugh, beschuldigt van seksueel wangedrag krijgt extra tijd om te besluiten of ze een getuigenis wil afleggen. Hoogleraar psychologie Christine Blasey Ford zegt dat Kavenaugh haar heeft geprobeerd aan te randen op een feestje in de jaren 80.

Ford wil daarover nog in het openbaar getuigen, maar is verwikkeld in moeizame onderhandelingen over de voorwaarden daarvoor. De benoeming van Kavanaugh moet door de Senaat worden goedgekeurd en er is de Republikeinen veel aan gelegen om de conservatieve jurist in het Hooggerechtshof te krijgen. De rechters kunnen daar hun hele leven lid van blijven en met Kavanaugh erbij heeft een meerderheid van het hof een conservatieve signatuur.

Alleen senatoren

De kwestie is nu dus of Ford nog de kans krijgt om publiekelijk te getuigen over het incident met Kavanaugh, die haar beschuldigingen herhaaldelijk heeft tegengesproken. Maar ze wil dat alleen de senatoren haar vragen stellen, en niet juristen. Verder wil ze na Kavanaugh getuigen, wat door juristen wordt gezien als een gunstige mogelijkheid om direct te reageren op beschuldigingen.

De elf Republikeinen in de commissie, allemaal mannen, willen juist dat een vrouwelijke jurist Ford ondervraagt, om niet het beeld op te roepen dat een vrouw aan een groep mannen verantwoording moet afleggen over beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarbij speelt mee dat er over ruim een maand tussentijdse verkiezingen zijn, waarbij de Republikeinen hun meerderheid in het Congres kunnen verliezen.

Commissievoorzitter Grassley noemt de wensen van Ford "onredelijk" en dreigde aanvankelijk dat er meteen na het weekend over de benoeming gestemd zou worden, als de partijen het niet snel eens worden.

Grassley wil ook niet ingaan op Fords verzoek om een man die destijds bij het incident aanwezig was te horen. Dat is een goede vriend van Kavanaugh, die zelf ook niet wil getuigen.

Enorme consequenties

Gisteren verliep een deadline voor de senaatscommissie en Ford om het eens te worden, maar haar advocaat had om een dag uitstel gevraagd. "Het gaat hen er alleen maar om om Ford onder druk te zetten en het haar onmogelijk te maken een afgewogen besluit te nemen over iets dat enorme consequenties heeft voor haar en haar gezin."

Ford wordt met de dood bedreigd sinds ze de publiciteit heeft gezocht en zit met haar gezin ondergedoken. President Trump stookte het vuurtje nog wat op door te twitteren dat "als het echt zo erg was als zij beweert", zij of "haar liefhebbende ouders" destijds wel aangifte zullen hebben gedaan, en dat hij daar graag bewijs van ziet.

Die tweet leidde weer tot verontwaardigde reacties, ook vanuit Trumps eigen partij. De Republikeinse senator Susan Collins noemde zijn opmerkingen "walgelijk".