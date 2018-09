Donatie-actie voor slachtoffers Oss: ruim 85.500 euro binnen een dag

Een actie op de website Doneeractie.nl voor de slachtoffers van het ongeluk met de Stint in Oss heeft binnen een dag ruim 85.500 euro opgebracht. Het doel van initiatiefnemer Nick Nietveld was 60.000 euro.

Het bedrag is bedoeld, schrijft Nietveld op de site, voor de uitvaart van de vier omgekomen kinderen of aanpassingen in het huis van de twee overlevenden. Het geld wordt gestort op een rekening die wordt beheerd door de gemeente Oss.

Ruim 5700 mensen hebben gedoneerd. "Je hart breekt als je hoort van het drama. Ik moest wat doen", vertelt Nick Nietveld, die afkomstig is uit Almere. Hij kwam vrijdag speciaal naar Oss om de plek van het ongeluk te bekijken. "Dit is heftig. Dit komt wel even binnen", zegt hij tegen Omroep Brabant.

Komende week zijn de uitvaarten van de kinderen. De inzamelingsactie had dus enige haast. De weekdaarna is er in de gemeente Oss een officiële herdenking. Burgemeester Buijsheeft vrijdagmiddag al een condoleanceregister geopend.

Voorafgaand aan de eerste divisiewedstrijd TOP Oss-Sparta was er een kort eerbetoon van de spelers en het publiek. Veel mensen waren in het zwart gekleed en hadden een witte ballon bij zich.