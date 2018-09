Rutte gaf oppositie geen ruimte bij Algemene Beschouwingen

Geen zwaardere straffen in achterstandswijken

Behalve over de dividendbelasting ging het debat onder meer over het plan van VVD-fractieleider Dijkhoff om misdaden in probleemwijken zwaarder te bestraffen dan in andere wijken. Hij werd daar woensdag hard op aangevallen, ook door de coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie. Buma herhaalde vandaag dat het niet kan dat criminaliteit in Amstelveen minder zwaar wordt bestraft dan die in Amsterdam-West, "alleen omdat Amstelveen geen probleemwijk is".

Rutte zei niets in het idee van zijn partijgenoot te zien. Het kabinet zal niet met voorstellen komen om op dit punt het strafrecht te veranderen, zei hij. Hij wil wel kijken of er andere manieren zijn om de leefbaarheid in probleemwijken te verbeteren.