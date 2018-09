Van Straten en Thomas winnen eerste jongerenboekenprijs

Schrijvers Henk van Straten en Angie Thomas zijn in de prijzen gevallen tijdens de Boekenweek voor Jongeren. Hun boeken Wij zeggen hier niet halfbroer en The Hate U Give (Moon) zijn gekroond tot het Beste Boek voor Jongeren.

De uitreiking was in TivoliVredenburg in Utrecht. De Boekenweek voor Jongeren wordt voor het eerst gehouden en is een initiatief om meer jongeren tussen de 15 en 18 jaar aan het lezen te krijgen.

Van Stratens autobiografische Wij zeggen hier niet halfbroer kreeg de prijs in de categorie Oorspronkelijk Nederlandstalig. Het boek gaat over de complexe gezinssituatie waarin Van Straten opgroeide; samen met zijn drie veel oudere halfbroers en stiefvader, terwijl zijn moeder naar CuraƧao vertrok toen hij 14 jaar was. De jongerenjury noemde het een ontzettend komisch en levendig boek.

Ook de vakjury was lovend. "In treffende pennenstreken maakt Van Straten ons deelgenoot van de zieleroerselen van een sensitieve, onrustige jongen op zoek naar een thuis, naar een plek om wortel te kunnen schieten".

Gangsters

De Amerikaanse schrijfster Angie Thomas won de prijs in de categorie Vertaald voor haar boek The Hate U Give (Moon). Dat gaat over een 16-jarige jongen die opgroeit in een arme buurt vol gangsters. De vakjury noemt het een "onverschrokken en eerlijke debuutroman, die breekt met stereotypen in de hedendaagse beeldvorming over kansarme jongeren door de gelaagdheid van de authentieke personages". Het boek werd in het Nederlands vertaald door Jasper Mutsaers.

Beide schrijvers verdienen met de prijs 15.000 euro.

Het is de eerste keer dat de prijs is uitgereikt. De Boekenweek voor Jongeren is een initiatief van de Stichting CPNB, Stichting Lezen en De Schrijverscentrale en de week duurt tot en met 30 september. Naast de prijs is er ook een boekengeschenk dat wordt weggegeven in boekwinkels, bibliotheken en scholen. Daarin staan korte verhalen van Tim Hofman, Nhung Dam en Raoul de Jong.