Rel rond Duitse oud-veiligheidschef Maassen laait weer op

In Duitsland is de discussie over de voormalige chef van de inlichtingendienst BfV Hans-Georg Maassen weer opgelaaid. Coalitiepartij SPD kan toch niet leven met hoe de zaak is afgehandeld, meldt het magazine Focus.

Bondskanselier Merkel (CDU) zei na de publicatie dat ze een snelle oplossing wil voor de kwestie, die de Duitse coalitie scherp verdeelt. "We zijn het eens geworden de situatie opnieuw te beoordelen", zei Merkel in een korte verklaring. "We willen dit weekend een gezamenlijke, duurzame oplossing vinden."

Polderoplossing

Maassen kwam onder vuur te liggen toen hij in een interview zei te twijfelen aan de echtheid van video's waarin extreem-rechts geweld te zien was tijdens de onrust in de Oost-Duitse stad Chemnitz.

Hij kreeg vanwege de ophef een andere baan, een belangrijke functie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat was een polderoplossing om de vrede in de coalitie van Merkel te bewaren.

De rechtse kant van de coalitie, de CSU van Horst Seehofer, wilde namelijk helemaal niet dat Maassen vertrok. De SPD had het liefst dat Maassen werd ontslagen.

Brief aan Merkel en Seehofer

Toen bekend werd dat Maassen na zijn gedwongen vertrek bij de BfV een hoge functie kreeg bij Binnenlandse Zaken en er zelfs in salaris op vooruitging, begon het weer te rommelen binnen de sociaaldemocraten.

De interne druk op SPD-voorzitter Andrea Nahles nam toe. Volgens Focus wil Nahles daarom nu opnieuw om de tafel met haar coalitiepartners. Bij dat overleg staat de toekomst van de coalitie op het spel, aldus het magazine.

"De consequent negatieve reacties van de bevolking laten zien dat we ongelijk hadden", schrijft Nahles in een brief aan Merkel en Seehofer. "We hebben vertrouwen verloren, in plaats van het te herstellen. Dat zou een reden moeten zijn de benoeming te heroverwegen."