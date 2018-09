Het was een bijzonder drukke politieke week met Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen. Alle reden voor politieke verslaggevers Vincent Rietbergen en Xander van der Wulp om een speciale PrinsjesweekVlog te maken.

Over de Troonrede, de Kamer, het D-woord en privézaken. Over een ordinair debat in de Tweede Kamer en Rutte die klimaatverandering de belangrijkste uitdaging van dit moment vindt. En hoe merk je nou eigenlijk 1,5% koopkrachtverbetering, in het dagelijks leven?