Wetenschapper Amir Fuchs, van het onafhankelijke Israel Democracy Institute, adviseerde de regering over de Joodse natiestaatwet. Volgens Fuchs mist er een belangrijke paragraaf over gelijkheid. "Onze Onafhankelijkheidsverklaring is heel duidelijk over gelijke rechten voor minderheden in Israël", zegt Fuchs. "Nu zorgt de Joodse natiestaatwet voor onduidelijkheid, omdat daar niets over wordt gezegd."

Het is moeilijk om te voorspellen wat de concrete gevolgen zullen zijn in Israël. Fuchs denkt dat de wet in eerste instantie weinig effect zal hebben. "Maar de wet kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden door machthebbers. Een grondwet is er niet voor een jaar", benadrukt Fuchs, "maar voor tientallen jaren of langer".

Karakter

Er zijn meerdere petities ingediend bij het Hooggerechtshof in Israël om de wet te herzien. Fuchs denkt niet dat de wet verworpen zal worden. "Dat heeft het Hooggerechtshof nog nooit gedaan bij een basiswet. Het is een enorme discussie in Israël of ze überhaupt de autoriteit hebben om dat te doen. Maar ik denk dat ze wel duidelijke uitspraken over de wet gaan doen", zegt Fuchs, "over wat de betekenis van de wet is".

De basiswet kan in de toekomst ook nog worden aangepast of geschrapt door de regering, maar gezien de huidige zetelverdeling in de Knesset, is de kans klein dat dat zal gebeuren.

Rafik Halabi zal zijn protest in ieder geval voortzetten. "We moeten doorgaan, omdat we vechten voor het karakter van Israël. Als je 'Israëlisch' zegt, bedoel je tegenwoordig Joods. Onze rechten worden steeds meer bedreigd. Daarom is het tijd is om luid te schreeuwen tegen de slechte stemming in dit land. De maat is vol."