Minister haalt Stints niet van openbare weg

Minister Van Nieuwenhuizen ziet geen redenen om de Stint, de elektrische bakfiets die gisteren werd aangereden door een trein in Oss, van de openbare weg te halen. Wel gaat ze de regels omtrent "innovatieve voertuigen" in het verkeer als Stints tegen het licht houden.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer nadat ze een spoedonderzoek heeft laten doen naar de toelatingsprocedure van de Stint.

Kanttekeningen

Ze laat weten dat de RDW en onderzoeksinstituut SWOV in het traject naar de toelating van de Stint op de openbare weg in 2007 en 2008 kritische kanttekeningen hebben geplaatst bij het voertuig.

De RDW vond de Stint te breed (110,5 centimeter in plaats van de 75 centimeter die eigenlijk geldt voor de categorie bijzondere bromfietsen) en gaf om die reden een negatief advies af.

Hoewel de stabiliteit en remcapaciteit in orde waren, concludeerde de SWOV in haar advies dat "met de Stint niet zonder meer veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen". Het onderzoeksinstituut was kritisch over de aanzienlijke breedte van het voertuig. Ook vroeg de SWOV zich af of iemand van 16 jaar of ouder "zonder enige rijopleiding veilig tien personen (kinderen) kan vervoeren".

Toch werd de Stint in 2011 "met inachtneming van deze adviezen" toegelaten op de openbare weg. Er waren verder namelijk geen technische redenen waarom het voertuig niet veilig aan het verkeer kon deelnemen en net als bij bakfietsen werd de breedte van de Stint niet als bezwaarlijk gezien.