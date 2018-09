Cambodja laat Australische filmmaker vrij na veroordeling voor spionage

Cambodja laat de veroordeelde filmmaker James Ricketson vrij. De 69-jarige Australiƫr heeft gratie gekregen, zo hoorde hij van de rechter in de hoofdstad Phnom Penh.

Eind vorige maand werd Ricketson nog veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor spionage. De filmmaker was opgepakt omdat hij zonder toestemming met een drone een bijeenkomst van de oppositie had gefilmd.

Volgens de rechtbank had hij zich daarmee schuldig gemaakt aan spionage. Niet duidelijk werd voor welk land hij zou hebben gespioneerd.

Verkiezingsoverwinning

De filmmaker zat sinds juni vorig jaar vast. Ricketson maakt al meer dan twintig jaar documentaires over Cambodja. Die worden in de hele wereld uitgezonden en hij heeft er veel prijzen mee gewonnen.

Mogelijk hangt de vrijlating van Ricketson samen met de verkiezingsoverwinning van de regeringspartij van premier Hun Sen. Die is al 33 jaar aan de macht in Cambodja. Hun Sen heeft vaker gratie verleend aan mensen die hij zag als tegenstander, nadat hij was herkozen.