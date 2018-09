Als Hooymaayer op tv was 'waren de straten leeg'

Al op jonge leeftijd wist Sjoukje Hooymaayer dat ze actrice wilde worden. "Mijn moeder zat bij een Goois gezelschap en nam mij weleens mee", vertelde ze in het AD. " Al bij mijn eerste optreden was het duidelijk: die moet naar de toneelschool. Geen sprake van dat ik iets anders zou gaan doen. Let wel, dat was nog in een tijd, de jaren 50, dat er werd neergekeken op acteurs. Dat was raar zigeunerachtig volk."

Ze deed in 1965 eindexamen aan de Toneelschool Amsterdam en kreeg samen met haar klas de Top Naeff Prijs, een aanmoedigingsprijs voor veelbelovende studenten. Ze werd gecontracteerd door Toneelgroep Theater, waar ze tot 1980 bleef.

Ze speelde uiteenlopende grote rollen; zowel komedie als drama en zowel modern als klassiek toneel. Voor haar rol van butler in Kleine Alice werd ze in 1974 onderscheiden met de theaterprijs Columbina. Andere bekende toneelstukken waarin ze te zien was, waren Buitenverblijf en De Herbergierster van Goldoni, diverse stukken van Shakespeare en Alan Ayckbourn en The prisoner of 2nd avenue van Neil Simon.

Hooymaayer werd dus vooral bekend van haar rol in Zeg 'ns Aaa: