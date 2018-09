Hiphop-icoon 'Suge' Knight was 'gangstarap zonder een letter te rappen'

Geweld is altijd een grote rol blijven spelen in het leven van de labelbaas. Hoeveel succes en geld hij ook vergaarde met Death Row Records. "Telkens gebeurde er weer iets. Dan was er weer iemand neergeschoten of was er ander nieuws", blikt producer Jimmy Iovine, zakenpartner van Dr. Dre, terug in de documentaireserie The Defiant Ones. "Ik zei tegen ze: jullie verdienen miljoenen dollars. Waarom doen jullie toch mee aan die onzin?"

Ook rapper Snoop Dogg zegt dat vechtpartijen en mishandelingen regelmatig voorkwamen bij Death Row Records. "Er zijn zoveel dingen gebeurd waar we nooit over zullen praten", vertelt hij in dezelfde serie.

'Suge' is nooit weggegaan uit de voorstad Compton in Los Angeles, zegt Gilbers. Die buurt wordt gedomineerd door de criminele bendes de Bloods en de Crips. "Hij is altijd betrokken gebleven bij de bendes en als je daar blijft, kom je er nooit meer vanaf."

Straight Outta Compton

Het is haast symbolisch dat het incident waarvoor Knight nu terechtstond, gebeurde in Compton en het gevolg was van een ruzie over de speelfilm Straight Outta Compton. Die film gaat over de hiphopgroep N.W.A, waar Dr. Dre ooit deel van uitmaakte. Ook Knight komt voor in het verhaal. Hij was daar niet blij mee en bedreigde naast zijn actie met de pick-uptruck ook de regisseur van de film.

Nu Suge schuld heeft bekend in de zaak uit 2015, kan hij een celstraf van 28 jaar opgelegd krijgen. Als hij die heeft uitgediend, is hij 81 jaar oud. Ondanks zijn lange strafblad, herinneren veel hiphopfans zich hem toch vooral om zijn impact op de muziekindustrie. Gilbers: "Zonder Suge had hiphop er misschien wel heel anders uitgezien."