Acht maanden celstraf voor biologische ouders baby Hannah

De ouders van de begin dit jaar ontvoerde baby Hannah hebben een celstraf gekregen van twaalf maanden, waarvan vier voorwaardelijk. Dat is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat twee weken geleden achttien maanden eiste. De biologische ouders ontvoerden haar in februari bij de pleegmoeder vandaan.

Hannah werd op 26 februari bij een supermarkt in Eersel ontvoerd door de biologische vader. Hij griste het kind uit de maxicosi toen de pleegmoeder met het kind naar buiten kwamen en duwde en sloeg met zijn vuisten tegen de borst van de pleegmoeder.

De baby was vier maanden eerder, toen zes weken oud, in het ziekenhuis opgenomen. Artsen constateerden twee gebroken ribben en letsel aan een voetje. Ook had de baby verschillende blauwe plekken.

Duitsland

Na de ontvoering werd groot alarm geslagen en werd onder meer een Amber Alert gestuurd. Het kind en de ouders werden dezelfde dag nog teruggevonden in een gehuurd huisje op een vakantiepark in het Duitse Bad Bentheim, niet ver van de grens met Nederland.

De ouders spraken tijdens de behandeling van de zaak van een wanhoopsdaad en wezen elkaar aan als brein van de ontvoering. De twee zijn inmiddels niet meer bij elkaar. De officier van justitie hechtte daar weinig waarde aan. "Samen uit, samen thuis", was de conclusie.

Toerekeningsvatbaar

Volgens de rechter hebben de twee zich daarmee schuldig gemaakt aan het aantasten van het systeem van kinderbescherming, door hun eigen belangen voorop te stellen. Ook had het incident directe gevolgen voor de pleeggezin en het kind zelf. Hannah is daarna naar een ander pleeggezin verplaatst.

Naast de celstraf moet de vader zich ook laten behandelen voor een persoonlijkheidsstoornis. Hij is verminderend toerekeningsvatbaar verklaard.