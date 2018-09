Parkeergarage Wormerveer tot maandag dicht

De deels ingestorte parkeergarage in Wormerveer blijft nog zeker tot maandag dicht. Volgens de gemeente Zaanstad is die tijd nodig om het complex veilig te stellen. Een vloer stortte deels in doordat een stalen ligger het begaf.

Ook de supermarkt onder de parkeergarage blijft gesloten, omdat de staalconstructie boven de winkel ligt. De uitvoering van het herstelplan kost tijd, ook omdat de benodigde materialen niet meteen leverbaar zijn.

Momenteel staan nog twintig auto's in de parkeergarage. Er wordt in overleg met de eigenaar nog een oplossing gezocht voor de autobezitters.

Afgelopen dinsdag stortte een deel van de parkeergarage in. Hierbij vielen geen gewonden, maar het leverde wel flinke schade op.