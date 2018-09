Zwembad Breda ontruimd vanwege zwavelzuurlek

Het zwembad Sonsbeeck in Breda is ontruimd vanwege een zwavelzuurlekkage. Er is niemand gewond geraakt.

Het lek ontstond rond het middaguur in de machinekamer van het zwembad, meldt Omroep Brabant. Een deel van het zwavelzuur is mogelijk in het riool beland. Het lek werd binnen een half uur gedicht.