Eerste officiële Boekenweek voor Jongeren: 'Lezen is lit'

Jongeren lezen dus een stuk minder. Uit de laatste cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau las in 2006 nog 65 procent thuis af en toe een boek. Tien jaar later, in 2016 was dat 40 procent.

"Het is natuurlijk van alle tijden dat jongeren niet lezen", zegt Altena. "Maar als je ervoor zorgt dat je jongeren aan het lezen houdt, dan blijven ze als volwassene ook lezen. Behalve dat het goed is voor de woordenschat, komen jongeren die veel lezen verder in het onderwijs en hebben ze meer kans op een betere carrière."

Verder zegt Altena dat het belangrijk is dat jongeren door het lezen van een boek even de wereld om zich heen vergeten. "Dat je helemaal opgaat in een verhaal, en dan maakt het echt niet uit welk boek het is, als het maar een boek is, een tekst langer dan een nieuwsberichtje of een paar appjes."

Begin dit jaar bezochten we een klas waar leerlingen iedere dag 5 tot 10 minuten tijdens de les een boek lezen: